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Batman'da anız yangını 10 köyü enerjisiz bıraktı

Uyarılara rağmen yakılan anız yüzünden ağaç elektrik direkleri de alev alınca, 10 köy enerjisiz kaldı.

İHA | 19.08.2019 - 12:50..
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Batman’da Hasankeyf’in Üçyol köyü yakınlarında yakılan anız, sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı.

10 KÖY VE 1 MEZRA ENERJİSİZ KALDI

Yangın sırasında çevredeki yerleşim birimlerine elektrik enerjisi taşıyan iletim hatlarına ait 4 ağaç direk, yanarak yıkıldı. Yaşanan bu olay üzerine iletim hatları da kopunca, toplam 10 köy ve 1 mezra enerjisiz kaldı. Anız yangınının itfaiye tarafından söndürülmesinin ardından Dicle Elektrik, zaman geçirmeden onarım çalışması başlattı.

Batman'da anız yangını 10 köyü enerjisiz bıraktı

YANAN DİREKLERİN YERİNE YENİLERİ DİKİLDİ

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda yanan direklerin yerine yenileri dikilerek iletim hatları yenilendi ve söz konusu yerleşim birimlerine yeniden enerji verildi.

Batman'da anız yangını 10 köyü enerjisiz bıraktı

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