Batman'da anız yangını 10 köyü enerjisiz bıraktı

Batman’da Hasankeyf’in Üçyol köyü yakınlarında yakılan anız, sıcak hava ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayıldı.
10 KÖY VE 1 MEZRA ENERJİSİZ KALDI
Yangın sırasında çevredeki yerleşim birimlerine elektrik enerjisi taşıyan iletim hatlarına ait 4 ağaç direk, yanarak yıkıldı. Yaşanan bu olay üzerine iletim hatları da kopunca, toplam 10 köy ve 1 mezra enerjisiz kaldı. Anız yangınının itfaiye tarafından söndürülmesinin ardından Dicle Elektrik, zaman geçirmeden onarım çalışması başlattı.
YANAN DİREKLERİN YERİNE YENİLERİ DİKİLDİ
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonunda yanan direklerin yerine yenileri dikilerek iletim hatları yenilendi ve söz konusu yerleşim birimlerine yeniden enerji verildi.