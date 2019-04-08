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Batman'da aşiret düğünü

Batman'da Jirki aşireti mensuplarından Maşallah ile Ahmet Öztunç çiftinin düğününde yoğun katılım nedeniyle sokak trafiğe kapatılırken, geline 1 kilo altın, damada 120 bin lira takıldı.

DHA | 08.04.2019 - 16:41..
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Jirki aşiretine mensup Batman'da oturan Muğla Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Ahmet Öztunç Öztunç, hayatını Maşallah Öztunç ile birleştirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde oturan Jirki aşireti lideri Cemil Öter ile Mersin, Adana, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Kuzey Irak'ın bazı kentlerinden düğüne katılan yaklaşım 2 bin aşiret üyesi, gelenek haline getirdikleri takı ve nakdi yardımda adeta yarıştılar.

Düğünün yapıldığı mahallede bir sokak trafiğe kapandı. Jirki aşiret üyelerinin giydikleri yöresel giysiler ise düğüne renk kattı. Düğüne katılanlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluştu.

DAMADA 120 BİN, GELİNE 1 KİLO ALTIN

Düğünün takı töreninde ise davetliler birbiriyle yarıştı. Düğünde damada 120 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Düğüne katılan Jirki aşireti lideri Cemil Öter, gelenek ve göreneklerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Düğünlerimizde bağışın rakamı olmaz. Herkes kendi bütçesine göre katkı amaçlı nakdi ya da takı takabiliyor. Gönülden gelen bu katkı da amaç genç çiftimize destek olmaktır. Gelenek ve göreneklerimizi Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyoruz" dedi. Düğün, renkli görüntülerle son buldu.

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

Batman'da aşiret düğünü

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