1 Soylu: KHK yoluyla 33 bin kişi ihraç edildi İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" diye konuştu.

2 Kripto para madenciliğinin çevreye verdiği korkunç zarar Kaspersky tarafından yapılan hesaplamaya göre, internet üzerinden kripto madenciliğin çevreye olan etkisi, yılda 800 ton sera gazı emisyonu oldu.

3 Sisi'nin tahtını sallayan adam: Muhammed Ali İspanya’da sürgünde yaşayan Sisi karşıtı Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, sosyal medya videoları ve kullandığı argümanlarla, Mısır’da insanları sokağa çıkarmada etkili oldu.

4 Yeni çıkan kitaplar - 23 Eylül 2019 Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

5 Kilis'te geceden sabaha iş kuyruğu Kilis’te 9 aylık geçici iş için geceden sıraya giren işsizler, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

6 Batman'da askerde öldü 12 yıl sonra şehit sayıldı Vatani görevi sırasında ranzadan düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden er Davut Çelebi, 12 yıl sonra şehit kabul edildi.