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Batman'da askerde öldü 12 yıl sonra şehit sayıldı

Vatani görevi sırasında ranzadan düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden er Davut Çelebi, 12 yıl sonra şehit kabul edildi.

DHA | 23.09.2019 - 09:41..
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, 2007 vatani görevi sırasında rahatsızlanan er Davut Çelebi, Gerçüş Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada miyalji ve akut sinüzit teşhisi konulan Çelebi, 2 gün yatak istirahatı verilerek birliğine gönderildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Birliğindeki ranzasında istirahate çekilen Çelebi, sabah yerde hareketsiz şekilde bulununca tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Çelebi, buradan sevk edildiği Diyarbakır’daki askeri hastanede yaşamını yitirdi. Çelebi'nin, künt batın travmasına bağlı karaciğer rüptüründe gelişen iç kanama ve kanama şokundan hayatını kaybettiği belirlendi.

4 AYLIK ASKER, ŞEHİT SAYILMADI

Dört  aylık asker olan Çelebi, şehit sayılmadı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, Çelebi’nin vefatını şehitlik kapsamında değerlendirmediğini söyleyen ailenin avukatı Serpil Öztürk, konuyu yargıya taşıdı.

12 YIL SONRA ŞEHİT SAYILDI

Ankara İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Çelebi’nin şehit sayılmasına ve şehit olduktan sonra geçen 12 yıl boyunca tüm haklarının aileye verilemesine karar verdi.

Batman'da askerde öldü 12 yıl sonra şehit sayıldı

GEÇ DE OLSA GURUR DUYDULAR

Avukat Serpil Öztürk, Davut Çelebi'nin annesi Zübeyde, babası Abdullah Çelebi'nin geç de olsa oğullarının hak ettiği şehitlik mertebesine ulaşmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Batman'da askerde öldü 12 yıl sonra şehit sayıldı

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