taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3164
Euro
6.0496
Altın
1247.69
Borsa
92491.03
Gram Altın
213.355

Batman'da baba ve çocuklarının okul çilesi

Batman Sason'da köprü yapılmadığı için her gün üç çocuğunu sırtında karşıdan karşıya geçiren Ergül Yar, çözüm bekliyor.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 10:15..
  1. Haberler
  2. Eğitim
Whatsapp ile paylaş

Her şey çocuklarının eğitimi için... Batman'da üç çocuğunu her sabah okula götüren Ergül Yar, Sason çayını yürüyerek geçiyor.

Sırayla çocuklarını sırtında taşıyan Yar, durumdan oldukça rahatsız. Kar, kış, yağmur demeden çocuklarının eğitimlerinden mahrum olmasını engelliyor.

"DURUMUM YOK"

Ergül Yar, "3 yıldır çocuklarımı sırtımdan karşıdan karşıya geçiriyorum. Diğer çocukların aileleri varlıklı oldukları için merkezde eğitim alıyorlar. Ama benim öyle bir durumum yok, çocuklarımın eğitim  ve okuma hakkı var gereken yardımı bekliyoruz" dedi.

Batman'da baba ve çocuklarının okul çilesi

KÖPRÜ YAPILSIN TALEBİ

Ergül Yar, çektiği çilenin son bulmasını istedi. Yar, yetkililerden Sason çayına en kısa zamanda köprü yapılmasını istedi.

Batman'da baba ve çocuklarının okul çilesi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

143
Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

Sarı Yelekliler kararsızlık yaşıyor

41
Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

Çin'den Apple ürünlerine yasaklama

37
Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik

Bakan Soylu: 215 bin ByLock kullanıcısı tespit ettik

7
Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yaşanan gerginlik

122
Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

Kaşıkçı cinayeti S.Arabistan yönetimini tanıttı

28
Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

Macron'un aldığı kararların maliyeti 10 milyar euro

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir