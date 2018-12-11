Batman'da baba ve çocuklarının okul çilesi

Her şey çocuklarının eğitimi için... Batman'da üç çocuğunu her sabah okula götüren Ergül Yar, Sason çayını yürüyerek geçiyor.

Sırayla çocuklarını sırtında taşıyan Yar, durumdan oldukça rahatsız. Kar, kış, yağmur demeden çocuklarının eğitimlerinden mahrum olmasını engelliyor.

"DURUMUM YOK"

Ergül Yar, "3 yıldır çocuklarımı sırtımdan karşıdan karşıya geçiriyorum. Diğer çocukların aileleri varlıklı oldukları için merkezde eğitim alıyorlar. Ama benim öyle bir durumum yok, çocuklarımın eğitim ve okuma hakkı var gereken yardımı bekliyoruz" dedi.

KÖPRÜ YAPILSIN TALEBİ

Ergül Yar, çektiği çilenin son bulmasını istedi. Yar, yetkililerden Sason çayına en kısa zamanda köprü yapılmasını istedi.