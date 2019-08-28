Batman'da bir genç kavgada öldürüldü

Batman şehirler arası otogarda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü.
BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ
Çıkan kavgada 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yüksekbağ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yüksekbağ, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yüksekbağ'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.