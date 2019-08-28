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Batman'da bir genç kavgada öldürüldü

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 20 yaşındaki genç, yaşamını yitirirken, bir kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.08.2019 - 17:30..
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Batman şehirler arası otogarda aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek, bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan kavgada 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Yüksekbağ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölgede Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Batman'da bir genç kavgada öldürüldü

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Yüksekbağ, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yüksekbağ'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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