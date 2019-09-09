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Batman’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

MİT ve emniyetin takibine takılan kişi ile birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.09.2019 - 20:43..
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Batman’da bombalı eylem hazırlığı yaparken MİT ve emniyetin takibine takılan 1 terörist ile birlikte terör suçundan aranan kıskıvrak şahıs yakalandı.

Konuya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman-Mardin MİT ve Emniyet Birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, İlimizde keşif faaliyetinde bulunarak, bombalı eylem hazırlığı içerisinde bulunan bölücü terör örgütü mensubu F.T isimli şahısla birlikte bölücü terör örgütü üyeliğinden suç kaydı bulunan N.A ve U.E isimli şahıslar yakalanmıştır.

Devam eden çalışmalar neticesinde örgüt mensubu ile birlikte toplam 9 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3’ü tutuklanmış olup, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 5 şahıs ise serbest bırakılmıştır” denildi.

Batman’da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

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