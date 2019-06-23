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Batman'da 'çift kuyruklu' kertenkele görüntülendi

Dicle Nehri kıyısında görülen 'çift kuyruklu' kertenkele ile ilgili uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini söyledi.

DHA | 23.06.2019 - 23:00..
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kertenkele

Dicle Nehri kenarında dolaşan Abdullah Ergin (58), nadir görülen, 2 kuyruğu bulunan kertenkeleyi fark etti. Ergin, ilk kez gördüğü 'çift kuyruklu' kertenkeleyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Batman'da 'çift kuyruklu' kertenkele görüntülendi

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Ergin, "Bu yaşıma geldim, ilk defa bununla karşılaştım. Çift kuyruklu kertenkeleyi görünce şaşırdım. Çevredekiler de gördüklerine inanmadı" dedi.

Batman'da 'çift kuyruklu' kertenkele görüntülendi

"ESKİ KUYRUĞUN ÜZERİNE ÇIKABİLİYOR"

Uzmanlar, kertenkelelerin zamanla yenilenen kuyruğunun, eskisinin üzerine çıkabildiğini, sürüngenlerin eski kuyruk düşene kadar bir süre böyle kaldığını söyledi.

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