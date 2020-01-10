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Batman'da DEAŞ operasyonu: 13 tutuklama

Batman'da 30 Aralık'ta düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 22 kişiden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 10.01.2020 - 21:28..
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca 30 Aralık 2019'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 kişi yakalandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan 22 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan aralarında Batman il sorumlusu M.D'nin de olduğu 22 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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