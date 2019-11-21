Batman'da duruşma öncesi silahlı kavga: 1 ölü

Batman’da iki ile arasında 2011 yılında yaşanan arazi meselesinde, taraflar mahkemelik oldu. İki aile, bugün sabah saatlerinde duruşmaya katılmak üzere Batman Adliyesi'ne geldi.

Adliye önünde karşılaşan iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ 4 YARALI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Abdulaziz Özerdem, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta incelemenin başlatıldığı belirtildi.