Batman'da elektrik hatları yeraltında olacak

Elektrik fiyatlarına üst üste zamlar gelirken, kaçak kullanımına karşı da büyük bir mücadele var.

Batman’da DEDAŞ ekipleri kaçak kullanımının önüne geçebilmek için harekete geçti. Bu kapsamda elektrik hatları yer altına alınıyor.

"YER ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLÜYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan DEDAŞ yetkilisi, “Eski mahallelerden Şirinevler Mahallesi’nde yer altı elektrik şebekesi tamamlandı. Yapımcı firma şimdi de Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik şebekesini yer altına almanın çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Kısa bir süre önce ihalesi yapılan Ziya Gökalp ile Pınarbaşı Mahallesi’nde de elektrik şebekesi yer altına çekilecek. Bu çalışmaya da yüklenici firma kısa bir süre içinde başlayacak.” ifadelerini kullandı.