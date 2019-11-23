taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Batman’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 2 terörist ile onlara yardım ve yataklık yapan 5 şahıs cezaevine gönderildi.

İHA | 23.11.2019 - 20:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Batman’da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, önlenmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, bölücü terör örgütünün ideolojisi altından eylem ve etkinliklere katılarak faaliyet yürüttükleri ve bu kapsamda terör örgütünün Irak’ta bulunan kampına giderek eğitim aldıkları tespit edilen şahıslar yakalandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği yaptığı açıklamada "Örgütün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüttükten sonra ilimize keşif/eylem amaçlı geldiği tespit edilen Navdar İsmail kod adlı M.F.G. isimli örgüt mensubu ile Van ilinden ilimize gelerek örgütün talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten R.V. isimli şahıs ve bu örgüt mensubuna yardım yataklık yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanmış olup, adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından 7 şahıs tutuklanmıştır” denildi.

Batman’da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı -1

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-İnce görüşmesi iddiasının detayları

Erdoğan-İnce görüşmesi iddiasının detayları

284
Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

65
Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

137
Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

152
CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

323
Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

166
Kılıçdaroğlu: Bize kumpas kurdular

Kılıçdaroğlu: Bize kumpas kurdular

435
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir