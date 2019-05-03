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Batman'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA | 03.05.2019 - 14:46..
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankesörlü telefon hatlarından ardışık arama yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, 30 Nisan günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Polisteki sorgularının ardından adliye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi mahkemece tutuklandı. 1 şüphelinin polisteki sorgusu ise sürüyor.

Batman'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

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