Batman'da babasını öldüren katilin foyası ortaya çıktı

Batman Yavuz Selim Mahallesi 3539 Sokak'ta ikamet eden Hamit Dal'dan (56) yakınları iki gündür haber alamadı.

Kendilerine yapılan kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı aile bireylerinin katılımıyla evin çevresinde inceleme yaptı.

EVDEN ÇUVALLA ÇIKARILDI

Dal'ın iki gün önce evin karşısındaki Eyüp Sultan Camisi'ne sabah namazı için gittiği, son olarak camiden çıkarken görüldüğü bilgisine ulaşıldı. Caminin güvenlik kameralarını inceleyen polis, iki gün önce sabah saatlerinde Dal'ın oğlu A.D.'nin (21) yanındaki bir kişi ile evden çıkardıkları bir çuvalı otomobile yüklediğini tespit etti.

YERİNİ SÖYLEDİ

Gözaltına alınan A.D., ifadesinde babasının cesedini gömdüğü yerle ilgili bilgi verdi. Polislerce A.D.'nin belirttiği, Batman-Hasankeyf kara yolu kenarındaki yerde yapılan kazıda Dal'ın cesedi bulundu. Ceset otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderildi.

SOKAK SOKAK GEZEREK DUVARLARA KAĞIT ASTI

Öte yandan A.D.'nin babası için polise kayıp ihbarında bulunduğu, diğer aile bireyleriyle babasını aradığı, babasının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek duvarlara astığı öğrenildi.



