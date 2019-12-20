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Batman'da, husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga

Husumetli iki aile arasında çıkan taş ve bıçakların kullanıldığı kavgada 19 kişi yaralandı.

DHA | 20.12.2019 - 20:34..
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Batman'da akşam saatlerinde merkeze bağlı Oymataş köyüne bağlı Ünlüce mezrasında kavga meydana geldi.

Mezrada oturan husumetli iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla taşlı- bıçaklı kavgaya dönüştü.

19 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, mezraya gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, yeni bir kavga yaşanmaması için mezrada ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı -1

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı -2

Batman'da, husumetli iki aile arasında taşlı- bıçaklı kavga: 19 yaralı -3

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