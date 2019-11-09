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Batman’da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İHA | 09.11.2019 - 21:38..
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Batman’ın Sason ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimahalle’de kavga meydana geldi.

İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücuduna kurşun isabet eden yaralılardan 32 yaşındaki Vecdi Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Batman’da iki aile arasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı -1

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