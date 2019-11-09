Batman’da iki aile arasında silahlı kavga

Batman’ın Sason ilçesinde akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenimahalle’de kavga meydana geldi.

İki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vücuduna kurşun isabet eden yaralılardan 32 yaşındaki Vecdi Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.



