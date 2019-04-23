1 Batman'da iki gündür haber alınamayan genç ölü bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan genç, evin bodrumunda ölü bulundu.

2 ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat ABD'nin Irak'tan Suriye'deki YPG/PKK'nın işgal ettiği Deyrizor iline yaklaşık 200 tırla yapı malzemesi ve iş makineleri sevk ettiği öğrenildi.

3 Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için tiyatro Sakarya'daki Kocaali Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından geçen yıl oluşturulan ekip, köydeki çocukları tiyatroyla tanıştırmak için okul okul gezerek oyunlarını sahneliyor.

4 Azez’de yaralanan 5 polis ile 2 ÖSO askeri Kilis’te Suriye'nin kuzeyindeki Azez kentinde Emniyet Müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaralanan 5 Özel Hareket polisi ile 2 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis'te tedavi altına alındı.

5 Çavuşoğlu: ABD haddini aşmıştır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin İran yerine petrolü herhangi bir ülkeden almayı teklif etmesini 'haddini aşmak' olarak yorumladı.

6 Dünyanın en iyi dağcılarının cesetlerine ulaşıldı Kanada'da geçen hafta yaşanan çığ faciasının ardından kaybolan dünyaca ünlü dağcıların cesetleri bulundu.