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Batman'da kaçak elektrik kullanan köylülerden saldırı

Taş ve sopayla jandarmaya saldırarak, kaçak elektrik denetimini engellemek isteyen köylülere, biber gazı ile müdahale edildi.

İHA | 26.11.2019 - 11:08..
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Batman'da kaçak elektrik kullanan köylülerden saldırı

Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu sabah kayıt dışı kullanım olan Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Bilek Köyü'ne giderek denetim gerçekleştirecekti.

Ancak ekiplerin köye girişi, kontrol yapılacağını öğrenen bir grup tarafından engellendi.

JANDARMA MÜDAHALEDE BULUNDU

Engelleme nedeniyle köye giremeyen Dicle Elektrik ekiplerinin, bunun üzerine jandarmadan yardım istediği öğrenildi. Köye gelen jandarmanın, ikna çabası sonuç vermedi.

Batman'da kaçak elektrik kullanan köylülerden saldırı ViDEO

TAŞ VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Köylüler direnmeye başlayarak, sloganlar eşliğinde ekiplere saldırmak istedi. Gruba müdahale eden jandarma ekipleri, biber gazı kullanarak grubu dağıtmaya çalıştı. Köylüler taş atmaya başlayınca bu kez toplumsal müdahale araçları ile müdahale edildi.

Batman'da kaçak elektrik kullanan köylülerden saldırı

MÜDAHALENİN ARDINDAN DENETİM BAŞLADI

Bir süre devam eden gerginlik, jandarmanın girişi açması ve Dicle Elektrik ekiplerinin köye girmesi ile sona erdi. Kaçak elektrik kontrolü ise ancak alınan güvenlik önlemlerinin ardından başlatılabildi.

Batman'da kaçak elektrik kullanan köylülerden saldırı

ENGELLERE RAĞMEN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, sorumluluk bölgesinde yüzde 80’e yaklaşan kayıp kaçak oranını gerek yatırımları ile gerekse sahadaki sıkı kontrolleri ile yüzde 55’e kadar indirme başarısını gösteren Dicle Elektrik ekiplerinin denetimlerine, tüm engellemelere rağmen aksamadan devam edildiği de belirtildi.

Batman'da kaçak elektrik kullanan köylülerden saldırı


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