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Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

Batman Belediyesi tarafından kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.

DHA | 12.02.2020 - 13:36..
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Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

Batman'da belediye ekipleri tarafından yapılan 'çarpık imar ve kaçak yapılaşmayı önleme çalışmaları' kapsamında Fatih Mahallesi'nde, kaçak ve riskli olduğu değerlendirilen bir inşaat tespit edildi.

Yıkım kararının alınmasının ardından bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yıkım sırasında zabıta ekipleri ve inşaat sahipleri arasında gerginlik yaşandı.

Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

ZABITALARA SALDIRDILAR

İnşaat sahipleri ve yakınlarının zabıta ekiplerine saldırması sonucu bir zabıta görevlisi, hafif yaralandı.

Grup, polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Gerginliğin ardından sabah saatlerinde başlayan yıkım çalışması, öğle saatlerinde tamamlandı.

Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı VİDEO

Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı



Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı

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