1 Karamollaoğlu, Esad'a operasyona karşı çıktı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin gaza gelip Suriye'de rejimi vurmaması gerektiğini söyledi.

2 MHK'den hakem atamalarında 4 sürpriz Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Buna göre Serkan Tokat, Ümit Öztürk, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek bu hafta oynanacak maçlarda görev alamadı.

3 Edebiyat ve sinemanın penceresinden: Varlığında Yokluğunda Kadın Prof. Dr. Hayriyem Zeynep Altan’ın becerikli kaleminden aktardığı bir toplumsal cinsiyet eleştirisi olan Varlığında Yokluğunda Kadın, pek çok soruya yanıt bulurken yeni sorular sorduruyor…

4 Bakan Turhan uçak kazasına ilişkin konuştu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, uçağı kullanan pilotun inisiyatif kullandığını belirtti.

5 Diyanet İşleri Başkanı tartışılan sözlerine açıklık getirdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesin azami düzeyde dikkatli olması ve hassas davranması gerektiğini belirtti.

6 Batman'da kaçak inşaat yıkımında zabıtaya saldırı Batman Belediyesi tarafından kaçak ve riskli olduğu tespit edilen inşaatın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı.