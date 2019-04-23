taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8351
Euro
6.5684
Altın
1272.81
Borsa
95952.77
Gram Altın
238.858

Batman’da kağıt toplayıcı çocuk yürek burktu

23 Nisan kutlamaları için gerçekleştirilen etkinliği gören bir çocuk, kutlamayı, katı atık topladığı aracının üzerinden izledi.

İHA | 23.04.2019 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Yaşıtları etkinlikte eğlenen 14 yaşındaki Abbas, katı atık topladığı çekçek üzerinde uzun uzun programı seyretti.

14 YAŞINDAKİ ABBAS, 23 NİSAN KUTLAMALARINI UZAKTAN İZLEDİ

Yapılan kutlamalara Batman Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın yanı kamu ve kurum müdürleri ile okullardan gösteriler için gelen öğrenci ve velileri katıldı. Şiir, resim, kompozisyon gibi dallarda yapılan yarışmalarda birinci gelen öğrencilere Vali Şahin hediyelerini verdi. 14 yaşında olan Suriyeli Abbas isimli çocuk, etkinliği çöp konteynerlerinin kenarından izledi.

Batman’da kağıt toplayıcı çocuk yürek burktu

Batman’da kağıt toplayıcı çocuk yürek burktu


KAĞIT TOPLAYIP, AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Kutlamalar devam ederken katı atıklarını koyduğu aracının üzerinde etkinliği izleyen Suriyeli Abbas, katı atık toplayarak aile geçimine destek olduğunu söyledi. Yaşıtları etkinlikte eğlenen Abbas, katı atık topladığı kağıt aracının üzerinde uzun uzun programı seyretti.

Batman’da kağıt toplayıcı çocuk yürek burktu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

Alman vatandaşı olmak isteyen 23 Nisan çocuğu

544
Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

Çin, ABD'nin İran kararını tanımayacak

86
YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

YSK'ya İstanbul itirazlarında son durum

151
İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

İbrahim Tatlıses: Allah kimseyi mağarada büyütmesin

56
Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

Kağıthane’de binaların enkazı gün ışığıyla ortaya çıktı

63
Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

Seçim mevzuatında değişiklikler yapılacak

117
ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

ABD'den YPG işgalindeki bölgeye yeni sevkiyat

135
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir