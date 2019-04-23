Yaşıtları etkinlikte eğlenen 14 yaşındaki Abbas, katı atık topladığı çekçek üzerinde uzun uzun programı seyretti.

14 YAŞINDAKİ ABBAS, 23 NİSAN KUTLAMALARINI UZAKTAN İZLEDİ

Yapılan kutlamalara Batman Valisi Hulusi Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın yanı kamu ve kurum müdürleri ile okullardan gösteriler için gelen öğrenci ve velileri katıldı. Şiir, resim, kompozisyon gibi dallarda yapılan yarışmalarda birinci gelen öğrencilere Vali Şahin hediyelerini verdi. 14 yaşında olan Suriyeli Abbas isimli çocuk, etkinliği çöp konteynerlerinin kenarından izledi.

Batman’da kağıt toplayıcı çocuk yürek burktu





KAĞIT TOPLAYIP, AİLESİNE YARDIM EDİYOR

Kutlamalar devam ederken katı atıklarını koyduğu aracının üzerinde etkinliği izleyen Suriyeli Abbas, katı atık toplayarak aile geçimine destek olduğunu söyledi. Yaşıtları etkinlikte eğlenen Abbas, katı atık topladığı kağıt aracının üzerinde uzun uzun programı seyretti.



