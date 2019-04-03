Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

1 Nisan günü Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın, cesedi bulundu.
2 GÜNDÜR ARANIYORDU
Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında 1 Nisan'da kaybolan Akdoğan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar; bugün de günün ilk ışıklarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Özel Harekat polisleri ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başladı.
KÜÇÜK FATİH'İN CESEDİ BULUNDU
Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, dalgıç ekiplerince çayda arama yapılmaya devam edildi.
Çayın mezraya 5 kilometre mesafesinde, Akdoğan'ın cesedine ulaşıldı.
Akdoğan'ın cesedi, olay yerinde savcılık tarafından yapılacak ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderilecek.