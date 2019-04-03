Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

1 İBB binasına İmamoğlu pankartı asıldı 31 Mart seçimlerinin sonuçları henüz netleşmeden harekete geçen CHP'li meclis üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun pankartını asıp fotoğraf çektirdi.

2 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Türkiye'ye geldi Şeyma Subaşı ve İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'nın aşkı hız kesmeden devam ediyor.

3 Berna Laçin: 20 liraya biber dolması aldım Markette fiyatı 6 lira olan dolmalık biberin kilosunun 20 lira olduğunu iddia eden Berna Laçin, yüksek fiyattan şikayetçi oldu.

4 iPhone 11 ile ilgili bilinenler Apple'ın bu yıl içinde tanıtacağı yeni iPhone ile ilgili bilinenleri sizler için derledik.

5 Eski muhtar aday olmadığı halde yeniden seçildi Kütahya'da 3 dönem muhtarlık yaptıktan sonra aday olmayan 52 yaşındaki İhsan Pektaş, açılan sandıklar sonucu 116 oy aldı.

6 Tartışma sırasında tespihini koparan arkadaşını vurdu Samsun’da, Tanju K. (33) tartışma sırasında elindeki tespihi çekerek koparan arkadaşı Turgut Ş.'yi (25) tabanca ile vurarak yaraladı.