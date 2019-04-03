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Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Kozluk ilçesinde önceki gün kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın, Bekirhan Çayı'nda cesedine ulaşıldı.

DHA | 03.04.2019 - 14:01..
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1 Nisan günü Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Akdoğan'ın, cesedi bulundu.

2 GÜNDÜR ARANIYORDU

Bekirhan beldesi Ulaşlı köyüne bağlı Atatürk mezrasında 1 Nisan'da kaybolan Akdoğan'ın bulunması için yürütülen çalışmalar; bugün de günün ilk ışıklarıyla jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Özel Harekat polisleri ve Bitlis'ten gelen dalgıç polis ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başladı.

Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

KÜÇÜK FATİH'İN CESEDİ BULUNDU

Akdoğan'ın terliğinin bulunduğu Bekirhan Çayı ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırılırken, dalgıç ekiplerince çayda arama yapılmaya devam edildi.

Çayın mezraya 5 kilometre mesafesinde, Akdoğan'ın cesedine ulaşıldı.

Akdoğan'ın cesedi, olay yerinde savcılık tarafından yapılacak ilk incelemenin ardından otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne gönderilecek.

Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

Batman'da kaybolan 3 yaşındaki Fatih'ten acı haber

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