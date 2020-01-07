Batman'da korucu cinnet getirdi: 1 ölü 2 yaralı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Ünsaldı köyünde yaşandı. Nöbet tutan güvenlik korucusu Şakir Erikli cinnet getirerek nöbet tuttuğu silah arkadaşlarına uzun namlulu silahla ateş açtı.

3 GÜVENLİK KORUCUSUNU VURDU

Olayda, güvenlik korucusu Veysi Erikli olay yerinde hayatını kaybetti, Yakup Kıral ve Orhan Avcı yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden güvenlik korucusu Erikli'nin cenazesi ise Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Cinnet getiren Şakir Erikli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.