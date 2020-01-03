taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9774
Euro
6.6571
Altın
1547.17
Borsa
114081.79
Gram Altın
297.346
Bitcoin
43677.81

Batman'da minibüste 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ekipler tarafından minibüste yapılan arama sonucunda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

AA | 03.01.2020 - 12:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Batman'da, Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle Batman-Diyarbakır karayolunda uygulama gerçekleştirdi.

250 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik uygulama sırasında durdurulan minibüste dedektör köpekler "Sarıkız" ve "Maya" ile arama yapan ekipler, çuvallardaki onar kilogramlık paketlerde 250 kilogram esrar ele geçirildi.

Minibüs sürücüsü Ö.T. ise gözaltına alındı.

Batman'da minibüste 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da minibüste 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da minibüste 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da minibüste 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Mersin’de kar yağışı direkleri devirdi
Yüksek kesimlerinde son bir haftadır süren kar yağışı ve aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında uyuşturucu ele geçirilirken, 33 kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı
Alacak verecek meselesi yüzünden iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü
TAG otoyolunda, önündeki tankere çarpan tırın sürücüsü yanarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

409
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

302
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

131
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

102
Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

Yangınzedeler tatil yapan Avustralya Başbakanına öfkeli

150
Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani kimdir

197
Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

Hamaney Twitter üzerinden Trump'a cevap verdi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir