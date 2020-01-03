Batman'da minibüste 250 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da, Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Terörle Mücadele Şubesi ekipleriyle Batman-Diyarbakır karayolunda uygulama gerçekleştirdi.
250 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik uygulama sırasında durdurulan minibüste dedektör köpekler "Sarıkız" ve "Maya" ile arama yapan ekipler, çuvallardaki onar kilogramlık paketlerde 250 kilogram esrar ele geçirildi.
Minibüs sürücüsü Ö.T. ise gözaltına alındı.