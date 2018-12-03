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Batman'da ofis basan kızlar tahliye edildi

Ofis basıp bir kızı darp ettikten sonra tutuklanan 2 genç kız, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İHA | 03.12.2018 - 11:59..
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Batman’da, arkalarından konuştuğunu iddia ettikleri İpek D. adındaki kız arkadaşlarının çalıştığı ofisi basan ve dövüp tehdit ederek görüntülerini de sosyal medyada paylaştıktan sonra tutuklanan, Zeynep Y. ile Yaprak S.’nin yargılanmasına devam edildi.

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5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tarafların avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada, ofisi basılan İpek D., şikayetini geri aldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti ise tutuklu Zeynep Y. ile Yaprak S.’yi, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Batman'da ofis basan kızlar tahliye edildi

Batman'da ofis basan kızlar tahliye edildi

Batman'da ofis basan kızlar tahliye edildi

Batman'da ofis basan kızlar tahliye edildi

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