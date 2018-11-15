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Batman'da piramit tepeleri merak uyandırıyor

Merkeze bağlı Güvercin köyünde piramitlere benzerliğiyle dikkat çeken tepeler vatandaşları heyecanlandırırken, bunların doğal tepeler olduğu ancak bölgede höyüklerin tespit edildiği belirtildi.

İHA | 15.11.2018 - 05:31..
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Doğa ve Kültür Derneği Aktivisti Emin Bulut, bölgede arkeolojik ve jeolojik çalışmalarının yapılmasını istedi.

Batman merkeze bağlı Güvercin köyünde piramitlere benzerliğiyle dikkat çeken tepeler vatandaşları heyecanlandırdı. Tepelerin piramit olduğu ve içerisinde tüneller ile antik eserlerin bulunduğu iddiası üzerine doğa aktivistleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Batman'da piramit tepeleri merak uyandırıyor

PİRAMİTLER ARAŞTIRILACAK

Doğa ve Kültür Derneği Aktivisti Emin Bulut, Güvercin köyünün çok önemli bir tarihi ve kültürel alan olarak Türkiye ve dünya gündemine girdiğini savundu. Bunun üzerine bir heyet olarak bölgeye geldiklerini anlatan Bulut, “Bölge zaten tarihi, kültürel ve doğal olarak çok önemli bir arkeolojik doğal yerleşke alanıdır. Batman piramitleri olarak gündemleşen bu alanın araştırılması ve bilimsel rapor hazırlanması konusunda Batman Üniversitesine çağrıda bulunduk. Dernek olarak resmi yazışmalarında bulunduk. Arkeolojik ve jeolojik çalışmalarının yapılmasını talep ettik. Batman piramitlerinin hem ulusal düzeyde ve uluslararası noktasında tanıtımına katkı sunacağız. Doğa ve Kültür Derneği olarak bu alana sahip çıkıyoruz” dedi.

Ukraynalı bir doğa aktivisti ise, “Konuyu haberlerde öğrendik. Piramiti merak edip, görmek için Batman’a geldik. Gelip yerinde gördük çok etkilendik” diye konuştu.

Batman'da piramit tepeleri merak uyandırıyor

"BUNLAR DOĞAL TEPELER"

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı ise, arkeologların bölgede incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Araştırmalarımız devam ediyor. Piramitlere benzeyen yapılar tamamen doğal tepelerdir. Buraya yakın bölgelerde höyüklere rastlanmıştır” ifadelerinde bulundu.

Batman'da piramit tepeleri merak uyandırıyor

Batman'da piramit tepeleri merak uyandırıyor

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