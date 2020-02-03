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Batman'da PKK'ya ait 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Batman Valiliği, Sason ilçesi kırsalında "Kapan-4 Zori Operasyonu"nda 180 kilo amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini duyurdu.

İHA | 03.02.2020 - 20:41..
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Güvenlik güçleri tarafından, PKK'lı terörislerin kış yapılanmalarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, Batman'ın Sason ilçesi kırsalında "Kapan-4 Zori Operasyonu"nda 180 kilo amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Batman'da PKK'ya ait 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

"OPERASYONLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün bölgemizdeki faaliyetlerinin tespiti maksadıyla başlatılan Kapan operasyonları aralıksız olarak devam etmektedir. Operasyon kapsamında bölge karış karış aranmakta olup, şu ana kadar kontrol edilen sığınak ve barınaklarda patlayıcı madde yapımında kullanılan 180 kilogram amonyum nitrat, sabit telsiz ve anten kabloları, çok sayıda gıda, giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Batman İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşımızın huzur ve güvenliği için operasyonlara aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

Batman'da PKK'ya ait 180 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

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