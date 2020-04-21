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Batman'da polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

Kendisini uyaran polise, "Batman ufak bir memlekettir" diyerek tehditler savuran alkollü şahıs hakkında, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA |
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Batman'da polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

Batman'da, polis ekipleri ile alkollü olan şahıslar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında şahıslardan birisi, "Batman ufak bir memlekettir." diyerek polisi tehdit etti. Polis ise bu tehditin karşısında, "Ufak olsa ne yapacaksın. Beni tehdit mi ediyorsun?" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Yapılan kontrollerde, 56 AF 202 plaka araç sürücüsü H.G. isimli şahsın, alkol ölçümünde 1.08 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesiz araç kullandığı tespit edildi.

Batman'da polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza ViDEO

6 BİN 905 LİRA PARA CEZASI

Şahsa, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 946 lira, alkollü araç kullanmaktan1.539 lira, sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan da 420 lira trafik cezası uygulandı.

Ayrıca aracın üzerinde yakalama şerhi olduğundan yediemin otoparka alındı. Şahıs hakkında 1.00 promil üzeri alkollü olduğundan TCK 179. maddesi uyarınca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Batman'da polisi tehdit eden sürücüye 6 bin 905 lira ceza

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