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Batman’da şehit öğretmenler anıldı

Terör olaylarında şehit olan öğretmenler için, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Sason’un Aydınlık Köyü İlkokulu'nda anma töreni düzenlendi.

İHA | 24.11.2018 - 10:52..
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Batman’ın Sason ilçesi Aydınlık köyünde, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, kentte yaşanan terör olaylarında şehit olan öğretmenler dualarla anıldı.

PROGRAM DUALARLA BAŞLADI

Aydınlık Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen program, dualarla başladı. Programda konuşan öğretmen Kemal Belge, "Elinde kaleminden başka hiçbir şey bulunmayan, sadece memleketin güllerini yetiştirmek için Türkiye’nin her köşesinden gelerek buralarda bu kutsal mesleği icra ederken öğretmenlerin şehit olduğunu" söyledi.

Batman’da şehit öğretmenler anıldı

Belge, "6 Aralık 1984’te Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Şekip Akın, 29 Mayıs 1994’de Aydınlık Köyü İlkokul Müdürü Erkan Özcan, 23 Eylül 1994’te Beşiri Çevrimova İlköğretim Okulu öğretmenleri Mustafa Gümüş ve Adnan Tunca, 9 Haziran 2016’da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve bunlar gibi yüzlerce öğretmen ve tüm şehitlerimiz için buradayız" dedi.

Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan ise şehit olan öğretmenleri anmak için toplandıklarını söyledi. Çağlayan, kendileri için sadece eğitim şehitlerinin değil tarih boyunca tüm şehitlerin onurlu insanlar olduğunu kaydetti.

Batman’da şehit öğretmenler anıldı

"ÖĞRETMENLERİMİZİ SEVİYORUZ"

Aydınlık köyü Muhtarı Alican Çıdam da, öğretmenleri sevdiklerini ve onların her zaman yanlarında olduklarını, şehit olan tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet dilediklerini söyledi.

Köy sakinlerinden Abbas Kara, hiçbir öğretmenin parmağına diken batmasını istemediklerini belirtti. Köy sakinlerinden Aziz Çeper ise, öğretmenlerin çocuklarını eğitmek için köylerine geldiğini ve onların her zaman yanlarında olup destek vereceklerini ifade etti.

Batman’da şehit öğretmenler anıldı

Aydınlık Köyü İlkokulu öğrencileri 29 Mayıs 1994 tarihinde şehit olan öğretmen Erkan Özcan’ın masasına karanfiller bıraktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Çağlayan ise köy öğretmenlerine çiçek takdim ettikten sonra anma programı sona erdi.

Batman’da şehit öğretmenler anıldı

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