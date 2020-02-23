Batman'da silah operasyonu: 5 gözaltı

Batman, il Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize şuçlarla şube ekipleri, silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 2 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 80 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca şarjörü ve 17 adet değişik çap ve markada havai fişek ele geçirildi.
Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.