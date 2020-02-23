Batman'da silah operasyonu: 5 gözaltı

AB, ABD ve İngiltere, İran'ın Hoy kentindeki depremden etkilenen Van'da hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

5

Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde bilim insanları, ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirdi.