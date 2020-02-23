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Batman'da silah operasyonu: 5 gözaltı

Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda, mühimmat ve silah ele geçirildi. Operasyon sonrası 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 23.02.2020 - 15:41..
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Batman, il Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize şuçlarla şube ekipleri, silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Batman'da silah operasyonu: 5 gözaltı

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 2 adet kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 80 adet uzun namlulu silah mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca şarjörü ve 17 adet değişik çap ve markada havai fişek ele geçirildi.

Zanlılar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

Batman'da silah operasyonu: 5 gözaltı

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