Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 Yayalara kırmızı ışık denetimi Isparta’da yayalar için kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, göre göre ihlal yapan yayalara cezai işlem uyguladı.

2 Havalimanı işgal davasında karar Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında karar verildi. 43 sanığa müebbet, 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 44 sanık ise 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3 Jane Austen’den hayat ve ilişkiler üzerine seçkiler Romanlarının başkahramanları hep kadın olan ve onları mutlaka mutlu bir evlilikle taçlandıran Jane Austen’i, eserlerinden alıntılarla selamlıyoruz…

4 Trabzon'da jigolo olmak isteyen genç dolandırıldı İnternette jigolo reklamına tıklayıp formu dolduran O.Ç.'den, üyeliği aktif etmesi istendi. Aktivasyon için para yollayan O.Ç., dolandırıldığını anlayınca hemen polise başvurdu.

5 Burcu Esmersoy dolancıları ifşa etti Sunucu Burcu Esmersoy, takipçilerine uyarıda bulundu.

6 Almanya’nın yeni Savunma Bakanı göreve başladı Merkel’in daha önce parti liderliği yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin şimdiki lideri Annegret Kramp Karrenbauer Almanya’da Savunma Bakanlığı için mazbatasını aldı.