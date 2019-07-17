Batman'da silahlı kavga: 1 yaralı

GAP Mahallesi'nde bulunan çay evinde, iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı.
OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ
Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması ile birlikte olay yerine zırhlı araçlar eşliğinde özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.