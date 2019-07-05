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Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Düştüğü kanalda su pompasının çekim alanına sürüklenen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 05.07.2019 - 19:28..
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İstanbul’dan Batman’a misafirliğe gelen Yaşar ailesinin 8 yaşındaki çocukları Mazlum Yaşar, arkadaşlarıyla birlikte geldiği Çamlıtepe Mahallesi’ndeki su kanalının yanında oyun oynarken bir anda dengesini kaybederek kanala düştü.

SU POMPASININ ÇEKİM ALANINA SÜRÜKLENDİ

Bir süre kanalda çırpınan Yaşar su pompasının çekim alanına kadar sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Mazlum Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşar’ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman'da su kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk boğuldu

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