Batman'da tuzaklanan patlayıcı etkisiz hale getirildi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen operasyonda, köy yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince tespit edildi.

JANDARMA BÖLGEDE ÖNLEM ALDI

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramada Palamut-Güneşli köy yolunda toprak altından geçen kabloyu fark eden jandarma ekipleri, kablonun el yapımı patlayıcıya bağlı olma ihtimalini değerlendirerek önlem aldı ve ardından kazı çalışması yaptı. Çalışmalarda yola tuzaklanan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 1 kilogram TNT, 20 kilogram amonyum nitrat ve 4 elektrikli fünye ile hazırlanan el yapımı patlayıcının yolun altına tuzaklandığı ve kablonun araziye çekildiği tespit edildi.

PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Patlayıcı, PAMİT ekipleri tarafından kontrollü şekilde infilak ettirildi. Patlamanın şiddetiyle yaklaşık 2 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur oluştu. Operasyonda 9 kilogram TNT patlayıcı, antitank roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, 797 uzun namlulu silah mermisi, el bombaları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda yola tuzaklanan patlayıcının imha edilmesiyle olası bir facianın önlendi.

Batman'da köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi



