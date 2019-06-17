Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu satışının yapıldığı bir adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Operasyonda 2 kişinin gözaltına alındığı, 14 kilo 300 gram esrarın da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerimizin, ilimizde uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalar neticesinde, ilimizde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 14 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca yakalanarak gözaltına alınan K.Ç. ve O.K. isimli şahsın İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevki gerçekleştirilmiştir." denildi.