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Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu

Başlatılan Kapan-4 Mava operasyonunda, bir mağarada üzerinde kurşun izi bulunan kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İHA | 17.01.2020 - 13:10..
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İçişleri Bakanlığınca Kapan operasyonları kapsamında, Batman’ın Mava bölgesinde Kapan-4 Mava operasyonu başlatılmıştı.

Düzenlenen operasyonda, bir mağarada üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu.

10 YILLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kafatasının 10 yıllık olduğu belirtilirken, olayın örgüt içi infaz olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kapan-4 Mava operasyonu bölgesinde bulunan kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu


''BÖLGEDE ÖRGÜTÜN SON KALINTILARINI TEMİZLİYORUZ''

Batman Valisi Hulusi Şahin operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bu operasyon Mava diye tabir edilen bölgede. Bu bölgede tam bir süpürme harekatı yaptık. Çok sayıda sığınak tespit ettik. Fakat sığınaklar uzun zamandır kullanılmamış. Yani bölgede artık örgütün son kalıntılarını temizliyoruz. Mava bölgesi örgütün zamanında çok etkin kullandığı bir bölgeydi. Tamamen temizledik ve yıkıcı, bölücü unsurlardan tamamen temizlemiş haldeyiz.'' dedi.

Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu

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