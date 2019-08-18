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Batman'da yeni askerden gelen genç kazada öldü

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobili, şarampole uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Ölenlerden birinin yeni askerden geldiği belirtildi.

İHA | 18.08.2019 - 13:44..
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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Binekli köyünde, Arslan Acet yönetimindeki 61 FH 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

10 GÜN ÖNCE ASKERDEN GELDİ

Yaklaşık 600 metre yuvarlanan aracı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kazada Halise Acet ve 10 gün önce askerden gelen Serkan Acet, olay yerinde hayatını kaybetti.

Batman'da yeni askerden gelen genç kazada öldü

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aynı aileden olan ve yaralanan 3 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla, Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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