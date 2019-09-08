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Batman'daki hayvan yıkama servisi ilgi görüyor

Batman’ın Gercüş ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde büyük ve küçükbaş hayvanları ücret karşılığında yıkıyor.

İHA | 08.09.2019 - 17:05..
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Ömer Barlak isimli vatandaş, bahçeli olan evinin bir bölümünü hayvan yıkama servisi haline getirdi.

Küçük danaları 15, büyük danaları ise 20 liraya yıkayan Barlak, çiftçilerden olumlu tepkiler aldığını söyledi.

Batman'daki hayvan yıkama servisi ilgi görüyor

KÜÇÜKBAŞ 15, BÜŞÜKBAŞ 20

Barlak, "Havalar sıcak olduğu için hayvanlar yemlerini fazla yiyemiyor. Biz de bahçenin bir bölümünü hayvanları yıkamaya ayırdık. Hayvan sahipleri, hayvanlarını buraya getirerek yıkatıyor. Küçük danaları 15, büyük danaları ise 20 liradan yıkıyoruz. Hayvanlar yıkandıkça gelişiyor, daha fazla kilo alıyor. Vatandaşlar da sürekli verim alabilmek için hayvanlarını yıkamaya getiriyor." dedi.

Batman'daki hayvan yıkama servisi ilgi görüyor

"YIKANAN HAYVANLARIN VERİMİ DAHA FAZLA OLUYOR"

Hayvancılıkla uğraşan Süleyman Kızılaltı, fırsat buldukça hayvanlarını yıkadıklarını söyledi. Kızılaltı, "Hayvanlarımızı yıkamazsak gelişmezler, onun için biz de haftada bir kere yıkamaya getiriyoruz. Yıkanan hayvanların verimi daha fazla oluyor." diye konuştu.

Batman'daki hayvan yıkama servisi ilgi görüyor

Batman'daki hayvan yıkama servisi ilgi görüyor

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