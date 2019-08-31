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Batman'daki katil zanlısının görüntüsü

20 yaşındaki genci defalarca bıçaklayarak öldüren kan davalısı, cinayetten bir gün önce arkadaşıyla görüntülü konuştu. O konuşmada cinayetin sinyali verildi.

Detay Haber | 31.08.2019 - 15:50..
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Batman'daki katil zanlısının görüntüsü

Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde, kan davalısı Suat Yüksekbağ'ı (20) defalarca bıçakladıktan sonra elindeki bıçak ve sopayla başında bekleyen ve yardım etmek isteyenleri engelleyen cinayet zanlısının son görüntüsü şok yarattı.

Arkadaşıyla telefonda görüntülü bir görüşme gerçekleştiren zanlı, kan davalısı hakkında "Onların kanını içerim." ifadesini kullandı.

"EVİN TEK ERKEĞİSİN"

Arkadaşının "Evin tek erkeği sen kaldın. Durumun farkındasın. Aklını başına al. Saçmasapan düşünceleri de bir kenara at." uyarılarını dikkate almayan katil, aynı cümleyi defalarca tekrarladı.

Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri İZLE

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Öte yandan Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek, polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşler tutuklanırken, olaya müdahale etmeyen polisler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Defalarca bıçakladı, başında ölmesini bekledi İZLE

Edinilen son bilgilere göre o polisler açığa alındı.

Batman'daki katil zanlısının görüntüsü

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