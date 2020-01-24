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Batman'daki otogar cinayeti davasında karar

Geçen yıl 20 yaşındaki genci kan davası nedeniyle öldüren kardeşlerden biri ağırlaştırılmış müebbet, diğeri ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 24.01.2020 - 18:02..
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Askerden terhis olduktan sonra yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete gelen 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ, dönmek için geldiği otogarda kan davalıları 18 yaşındaki Resul ile 15 yaşındaki Azad Ketir kardeşlerin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

Yüksekbağ, herkesin gözü önünde aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya, kimseyi yaklaştırmadı. Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Suat Yüksekbağ, kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Defalarca bıçakladı, başında ölmesini bekledi İZLE

POLİSLER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Yüksekbağ'ın, şehirlerarası otobüs terminalinde kan davalıları tarafından öldürülmesi olayına müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen polis memurları görevden uzaklaştırılırken, 2 kardeş ise işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Geçtiğimiz haftalarda iddianamesinin tamamlandığı davanın, son duruşması Batman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına, sanıklar Resul ve Azad Ketir kardeşler tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirirken, sanıklar ise tahliye talebinde bulundu.

Batman'daki otogar cinayeti davasında karar(Suat Yüksekbağ)

BİRİ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DİĞERİ 24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Resul Ketir'i "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Azad Ketir'i de 24 yıl hapse mahkum etti.

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