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Batman'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Gercüş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 6 kişi yaralandı, 50 koyun telef oldu.

AA | 07.05.2019 - 08:44..
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Gürbüz köyü mevkiinde Gökhan Şimşek yönetimindeki 06 DT 1754 plakalı otomobil yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı.

OTOMOBİL KOYUN SÜRÜSÜNE, TIR DA OTOMOBİLE ÇARPTI

Otomobilin arkasından gelen Ziya Kavak yönetimindeki 06 FG 0351 plakalı tır da otomobil ve hayvanlara çarptı.

Batman'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

50 KOYUN TELEF OLDU

Kazada araç sürücüleri Şimşek ve Kavak ile araçlarda bulunan Songül Aykut (34), Portakale Aykut (54), Rumeyza Aykut (4) ve 3 aylık bebek Berkin Aykut yaralandı, 50 koyun ise telef oldu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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