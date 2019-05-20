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Batman'ın 612 yıllık minaresi yeni yerinde yükseliyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Ilısu Barajı alanında kaldığı için taşları sökülerek arkeoparka taşınan Süleyman Han Camisi'nin taş kapı ve çeşme bölümü yeni yerine taşındı.

AA | 20.05.2019 - 15:14..
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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı tamamlanan Ilısu Barajı'ndan etkilenen ve arkeoparka taşınan Süleyman Han Camisi'nin 612 yıllık minaresi yeni yerinde yükseliyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Batman'ın 612 yıllık minaresi yeni yerinde yükseliyor

YENİDEN İNŞASI SÜRÜYOR

Baraj gölü sahasından çıkarılan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşındığı yeni yerleşim biriminde güçlendirme ve inşa çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda taşları sökülerek arkeoparka taşınan, 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camisi'nin 132 sıradan oluşan 36 metre yüksekliğindeki minaresinin yeniden inşası devam ediyor.

Minarenin 101 metresi numaralandırılmış taşların titizlikle birleştirilmesiyle yeniden örüldü. Taşların aslına uygun şekilde birleştirilmesi için mart ayında başlanan çalışmaların yaklaşık bir ay daha sürmesi bekleniyor.

Batman'ın 612 yıllık minaresi yeni yerinde yükseliyor

ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, yaptığı açıklamada, Ilısu Projesi kapsamında yürütülen kültürel faaliyetler kapsamında Hasankeyf'teki anıt eserlerin taşıma ve koruma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

1407 yılında Eyyubi Sultanı Süleyman Han tarafından inşa ettirilen cami ve minaresinin yeni yerinde yapımının ve korunması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kösalı, "Süleyman Han Camisi'nin minaresi 132 sıradan oluşmaktaydı. Bunu özel tekniklerle tek tek sökerek yeni yerine taşıdık ve inşasına başladık. Şu anda 132 sıranın 101 sırası tamamlandı. Sıfır hasarla devam eden çalışmalarımız titizlikle sürüyor." dedi.

Batman'ın 612 yıllık minaresi yeni yerinde yükseliyor

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