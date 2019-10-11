Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan Ruken Tek, geçimini sağlamak için ailesiyle birlikte çalıştığı tarlaya koşarak giderken yeteneğini keşfetti..

Batman Petrolspor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden Tek 15 Kasım'da Arjantin'de Türkiyeyi temsil edecek.

14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda Türkiye'yi temsil edecek.

HER GÜN 10 KİLOMETRE KOŞUYOR

Kozluk ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlaya giderken her gün yaklaşık 10 kilometre koşan Ruken Tek'in atletizme ilgisi, beden eğitimi öğretmeni Mesude Öden tarafından fark edildi.

Okulun atletizm takımına seçilen Ruken Tek, öğretmeni Öden'in desteğiyle Batman Petrolspor Kulübünün seçmelerine katıldı.

BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

Ruken Tek, 2017'de kulüp bünyesinde katıldığı, İtalya'da düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların yer aldığı 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda beşincilik elde etti.

Ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 21 Eylül'de Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ise 20 yaş altı kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Yedi yılda 100'ü aşkın şampiyonluk elde eden ve milli takıma seçilen Ruken Tek, 15 Kasım'da Arjantin'de gerçekleştirilecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'na katılmaya hak kazandı.

EN BÜYÜK HAYALİM TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK

18 yaşındaki sporcu, gelecek ay Arjantin'de düzenlenecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını dile getirerek, "Şampiyonada ülkemi temsil edeceğim. En büyük hayalim Arjantin'de Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı okumak. İnşallah en iyi şekilde ödülümü alarak, ülkeme döneceğim." diye konuştu.

OKUL SEÇMELERİNDE KEŞFEDİLDİ

Batman Petrolspor Kulübü Atletizm Antrenörü Ümit Kemal Pişkin, 7 yıldır kulüp bünyesinde koşan Ruken Tek'in Türkiye'yi Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda temsil edecek olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ruken Tek'i okul seçmelerinde keşfettiklerini dile getiren Pişkin, "Ruken'in 100'ü aşkın Türkiye ve bölge şampiyonluğu bulunmakta. Allah kısmet ederse 15 Kasım'da Arjantin'de yapılacak organizasyonda başta ülkemiz olmak üzere Batman'ı ve kulübümüzü de en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.