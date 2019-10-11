taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8494
Euro
6.4387
Altın
1494.6
Borsa
98780.39
Gram Altın
280.862
Bitcoin
50146.65

Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Geçimini sağlamak için ailesiyle tarlada çalışan milli sporcu Ruken Tek, Arjantin'de Türkiye'yi temsil edecek.

AA | 11.10.2019 - 00:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşayan Ruken Tek, geçimini sağlamak için ailesiyle birlikte çalıştığı tarlaya koşarak giderken yeteneğini keşfetti..

Batman Petrolspor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden Tek 15 Kasım'da Arjantin'de Türkiyeyi temsil edecek.

14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda Türkiye'yi temsil edecek.

HER GÜN 10 KİLOMETRE KOŞUYOR

Kozluk ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlaya giderken her gün yaklaşık 10 kilometre koşan Ruken Tek'in atletizme ilgisi, beden eğitimi öğretmeni Mesude Öden tarafından fark edildi.

Okulun atletizm takımına seçilen Ruken Tek, öğretmeni Öden'in desteğiyle Batman Petrolspor Kulübünün seçmelerine katıldı.

Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

BİRÇOK BAŞARI ELDE ETTİ

Ruken Tek, 2017'de kulüp bünyesinde katıldığı, İtalya'da düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların yer aldığı 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda beşincilik elde etti.

Ayrıca Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 21 Eylül'de Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ise 20 yaş altı kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Yedi yılda 100'ü aşkın şampiyonluk elde eden ve milli takıma seçilen Ruken Tek, 15 Kasım'da Arjantin'de gerçekleştirilecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'na katılmaya hak kazandı.

Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

EN BÜYÜK HAYALİM TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK

18 yaşındaki sporcu, gelecek ay Arjantin'de düzenlenecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını dile getirerek, "Şampiyonada ülkemi temsil edeceğim. En büyük hayalim Arjantin'de Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı okumak. İnşallah en iyi şekilde ödülümü alarak, ülkeme döneceğim." diye konuştu.

OKUL SEÇMELERİNDE KEŞFEDİLDİ

Batman Petrolspor Kulübü Atletizm Antrenörü Ümit Kemal Pişkin, 7 yıldır kulüp bünyesinde koşan Ruken Tek'in Türkiye'yi Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda temsil edecek olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ruken Tek'i okul seçmelerinde keşfettiklerini dile getiren Pişkin, "Ruken'in 100'ü aşkın Türkiye ve bölge şampiyonluğu bulunmakta. Allah kısmet ederse 15 Kasım'da Arjantin'de yapılacak organizasyonda başta ülkemiz olmak üzere Batman'ı ve kulübümüzü de en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

4
Tel Abyad'da terör hedefleri ateş altında

Tel Abyad'da terör hedefleri ateş altında

2
Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

Batmanlı sporcu Türkiye'yi temsil edecek

0
Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı kavga

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir