Battal İlgezdi: Meyhanede oturuyorsan CHP sayesinde

Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir Belediyesi 5. Olağan Kongresi'nde konuşma yapan Battal İlgezdi, yerel seçimler nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı.

İlgezdi, Ataşehir Belediyesi'ndeki görev tarifini de şu sözlerle dile getirdi:

"MEYHANELER BİZİM SAYEMİZDE"

"Ben bu partinin belediye başkanıyım beni beğenmeyebilirsin ama siyaset etiği olarak önce birbirimize saygı duyacağız. Belediye Başkanı'na karşısın. Neden karşısın, kötü mü oldu? 2009'da 50 bin oyu 81 bin yaptık seçim aldık. Eğer bu sokaklarda yürüyorsan, akşam meyhanelerde oturuyorsan, Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyesi sayesinde. AK Parti'nin olduğu yerlere gidin meyhane yok, restoran yok, kafe yok. Eğer burası özgürlüğün kenti olduysa Sancaktepe'deki vatandaş buraya geliyorsa, Üsküdar'daki, Beykoz'daki vatandaş bu ilçeye geliyorsa; CHP'nin ve onun kadroları sayesindedir."

Battal İlgezdi: Meyhaneye bizim sayemizde gidebiliyorsunuz

