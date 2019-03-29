taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5783
Euro
6.27125
Altın
1290.46
Borsa
92120.33
Gram Altın
231.44

Battal İlgezdi'nin seçim eşantiyonu: Başörtüsü

CHP'nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi, kadın seçmenlere başörtüsü dağıttı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 00:22..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Whatsapp ile paylaş
Battal İlgezdi'nin seçim eşantiyonu: Başörtüsü

CHP, seçim zamanında oy için değişik stratejiler deniyor. Daha önceki seçimlerde çarşaf ve Kur'an kursu açılımlarını deneyen CHP, bu yerel seçimlerde aday olduğu muhafazakar bölgelerde tespih ve başörtüsü dağıtmayı seçti.

Battal İlgezdi'nin seçim eşantiyonu: Başörtüsü

Daha önce CHP'nin İstanbul'dan Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, Pendik'te başörtüsü, Trabzon'un Maçka ilçesinde CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara tespih dağıtmıştı.

Battal İlgezdi'nin seçim eşantiyonu: Başörtüsü

CHP'NİN BÖLGESİ ATAŞEHİR'DE BAŞÖRTÜSÜ DAĞITILDI

Bu taktiği CHP'nin Ataşehir'den yeniden aday gösterdiği Battal İlgezdi de uyguladı. Battal İlgezdi, yaklaşan yerel seçimlere sayılı günler kala bölgesi olan Ataşehir'de başörtüsü dağıttı.

Battal İlgezdi'nin seçim eşantiyonu: Başörtüsü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Osman Gökçek'e övgü dolu sözler

Erdoğan'dan Osman Gökçek'e övgü dolu sözler

6
BBP'nin referandum kararı belli oldu

BBP'nin referandum kararı belli oldu

1299
Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi

Çavuşoğlu'ndan Hamburg'da Almanya'ya demokrasi dersi

5
Nihat Zeybekci Bild'e dava açıyor

Nihat Zeybekci Bild'e dava açıyor

403
Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

Üç genelkurmay başkanının buluşması doları geriletti

133
Bakan Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar

Bakan Süleyman Soylu'dan Ertuğrul Özkök'e salvolar

7
Darbeden yargılanan askere babasından ’kafana sık’ mesajı

Darbeden yargılanan askere babasından ’kafana sık’ mesajı

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir