Battal İlgezdi'nin seçim eşantiyonu: Başörtüsü

CHP, seçim zamanında oy için değişik stratejiler deniyor. Daha önceki seçimlerde çarşaf ve Kur'an kursu açılımlarını deneyen CHP, bu yerel seçimlerde aday olduğu muhafazakar bölgelerde tespih ve başörtüsü dağıtmayı seçti.

Daha önce CHP'nin İstanbul'dan Pendik Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Usta, Pendik'te başörtüsü, Trabzon'un Maçka ilçesinde CHP'den aday gösterilen Musa Turan, vatandaşlara tespih dağıtmıştı.





CHP'NİN BÖLGESİ ATAŞEHİR'DE BAŞÖRTÜSÜ DAĞITILDI

Bu taktiği CHP'nin Ataşehir'den yeniden aday gösterdiği Battal İlgezdi de uyguladı. Battal İlgezdi, yaklaşan yerel seçimlere sayılı günler kala bölgesi olan Ataşehir'de başörtüsü dağıttı.