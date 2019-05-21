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Battle Royale tarzı mobil oyunlar 2 milyar dolar gelire ulaştı

Battle Royale tarzı mobil oyunlar, 2 yıldan kısa bir sürede iOS ve Android'de 2 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Haber Merkezi | 21.05.2019 - 10:13..
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Özellikle Pubg ve Fortnite gibi oyunların her geçen gün artan popülerliği, Battle Royale tarzı mobil oyunlara olan ilginin ne derece büyük olduğunu gösteriyor. Bu durumun farkında olan büyük oyun şirketleri de ya kendi battle royale oyununu yapıyor ya da var olan bir oyuna bu modu ekleme yoluna gidiyor.

Güvenilir bir analist firmasına göre Pubg ve Fortnite gibi Battle Royale tarzı mobil oyunlar, 2 yıldan daha kısa bir sürede iOS ve Android'de toplam 2 milyar gelir elde etti.

fortnite

Knives Out'un arkasında 630 milyon dolar gelir elde eden Fortnite, bu gelirin hepsini iOS cihazlardan topladı. Bildiğiniz gibi Fortnite Google Play'de olmadığı için Android sürümü özel bir mobil yükleyici ile telefonlara yüklenebiliyor. Şirket böylece Google'ın oyun satın alımlarında uyguladığı yüzde 30'luk kesintiden etkilenmiyor.

Bu yılın ilk çeyreği boyunca yukarıdaki 5 Battle Royale oyunu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63 daha fazla gelir elde etti. Apex Legends'in de mobil platformlara gelmesi ile birlikte rekabetin iyice kızışacağı tahmin ediliyor.

Peki siz yukarıdaki oyunlardan hangilerini oynuyorsunuz?

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