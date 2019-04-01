Bayburt MHP'li aday Pekmezci ile kazandı

İmamoğlu: CHP sistemine girilmeyen sadece 7 sandık var

1 Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler olduğu ortaya çıktı Mars yüzeyindeki derin akarsu vadileri, bir zamanlar sıcak ve sulak iklimin hüküm sürdüğünü kanıtlıyor.

2 Bursa Büyükşehir sandıkları AK Parti dedi Bursa seçim sonuçları belli oldu. Sayılan oy sonuçlarına göre AK Parti adayı Alinur Aktaş yüzde 49,57 ile belediye başkanlığına seçildi.

3 Saadet Partisİ'nin oyları düştü CHP ve İP'le dirsek teması yapan Saadet Partisi 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde yüzde 2,63 oy aldı.

4 Hülya Avşar Zehra'nın sevgilisiyle görüştü Hülya Avşar, kızı Zehra’nın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Tarabya’daki bir mekanda yemek yedi.

5 Güven Hokna'nın aldığı oy oranı şaşırttı Bir zamanların en çok konuşulan dizilerinden olan Yaprak Dökümü'nde "Ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey" repliği ile tanınan Güven Hokna, yerel seçimlerde Üsküdar'dan istediğini alamadı.

6 Olympiakos, Slimani'yi istiyor Fenerbahçe'nin sezon başında Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani'ye Yunanistan ekibi Olympiakos talip oldu.