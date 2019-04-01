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Bayburt MHP'li aday Pekmezci ile kazandı

Yerel seçimlerde iki dönem boyunca AK Parti'nin kazandığı Bayburt'ta bu kez MHP'li aday Hükmü Pekmezci kazandı.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 09:17..
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2009 ve 2014 yıllarındaki seçimlerin ardından 2019 yerel seçimlerinde Bayburt'ta kazanan Milliyetçi Hareket Partisi oldu.

2009 ve 2014 yerel seçimlerinde AK Partili adaya oy veren Bayburtlular, bu kez tercihini MHP adayından yana kullandı.

AK PARTİLİ ADAY GERİDE KALDI

MHP'nin Bayburt adayı Hükmü Pekmezci, AK Parti adayı Fatih Yumak ile kıran kırana yarıştı. Seçim sonuçlarına göre Pekmezci, oyların yüzde 56,49'unu alarak Bayburt Belediye Başkanı seçildi.

Fatih Yumak ise yüzde 35,75 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

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