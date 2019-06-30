Baybur'ta Atatürk anıtı yeniden monte edildi

Bayburt Belediyesi'nin ’Saray Bahçesi’ düzenlemesi kapsamında geçici olarak kaidelerinden sökülen Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele kahramanlarına ait heykeller, üzerleri brandayla örtülerek Belediye Fen İşleri malzeme parkının açık alanına konuldu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci parkın hizmete açılmasına kısa bir süre kala Atatürk anıtını tekrar park alanına monte ettirdi.

Sabah 05.00 sularında çalışmalara başlayan ekipler yaklaşık 3 saat gibi bir sürede anıtı alana monte etti.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de Atatürk heykeli yerine konarken alanda incelemelerde bulundu.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci alanda yaptığı açıklamada, “Bayburt Belediyesi tarafından daha önceden yapılan bir çevre düzenlemesi nedeniyle kaldırılan Atatürk anıtı yeniden yerine konulmakta şu anda tabii sosyal medyada farklı şekillerde ifadelerde bulunuldu. Bayburt milli ve manevi değerleri gerçekten üst seviyede olan bir şehirdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu gazi Mustafa kemal Atatürk’ün şu anda konulan anıtı uygun bir alanda saklanmış ve tekrar ona bir layık şekilde düzenleme yapılarak yerine konulmaktadır. Hiçbir zaman Bayburt halkı farklı şekillerde ifade edildiği gibi ona karşı Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna karşı mevcut yapısı itibariyle her zaman saygı duymuş onun yaptıklarıyla her zaman gurur duymuştur şu anda da layık bir şekilde yeniden düzenleme yapıldı ve yerine konulmuştur bu konuda bu şekilde kapanmıştır” diye konuştu.













