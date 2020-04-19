taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Bayburt'ta 9 korona hastası daha taburcu oldu

Korona virüs tedavisi tamamlanan 9 hasta alkışlarla taburcu edildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bayburt'ta 9 korona hastası daha taburcu oldu

Bayburt’ta tedavileri 8 ile 15 gün arasında değişen en küçüğü 7, en büyüğü ise 70 yaşında 9 hasta Bayburt Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

Sağlığına tekrar kavuşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar kendilerini alkışlarla uğurlayan sağlık görevlilerine dua etti.

Bayburt'ta 9 korona hastası daha taburcu oldu

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİLER

Vatandaşlardan biri hastaneden ayrılmadan önce zor tedavi süresi boyunca kendilerini asla yalnız bırakmadığını ifade ettiği sağlık çalışanlarına müteşekkir olduklarını belirtti.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş, “Allah devletimizi hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Sayın Valimize de, Sağlık Müdürümüze de çok çok teşekkür ederiz. Sağlık Bakanımıza, bütün bakanlarımıza çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Bayburt'ta 9 korona hastası daha taburcu oldu

İlginizi Çekebilir
Yetkisiz çakar takan sürücüye para cezası
Sivas’ta aracına çakar takan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 6 Bin 726 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.
Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan cip, kontrolü kaybederek, seraya girdi.
Seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeler
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, seyahat izin belgesinin kapsamı ve uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.
Yunanistan'da karantinaya alınan Türkler yurda getirildi
Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin yolcusu 152 Türk ve 8 yabancı ülke vatandaşının Türkiye'ye getirilmesi süreci tamamlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
394
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
530
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
64
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
İzmir'de cezaevinden çıkan şahıs cinayet işledi
172
Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı
Fahrettin Altun'dan Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı
8
Seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeler
Seyahat izin belgesi için yeni düzenlemeler
5
Trump: Çin koronayı kasten yaydıysa sonuçlarını öder
Trump: Çin koronayı kasten yaydıysa sonuçlarını öder
14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir