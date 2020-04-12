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Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Salgınla mücadele kapsamında halkın "evde kal" çağrılarına titizlikle uymasının ardından örnek şehir olarak gösteriliyor.

Haber Merkezi |
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Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, vatandaşlar "evde kal" çağrılarına uymaya devam ediyor.

48 Saatlik sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından yurdun birçok yerinde vatandaşların evlerinden çıkmadığı görüldü.

VATANDAŞLAR ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMIYOR

Bayburt büyükşehir olmamasına rağmen salgınla mücadele kapsamında örnek şehir olarak gösteriliyor.

Salgınla mücadele kapsamında vatandaşların titizlikle dikkat ettiği görülürken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Cumhuriyet Caddesi, Tarihi Saat Kulesi Meydanı, Saray Bahçesi ve Çoruh Nehri kıyısının da boş kaldığı görüldü.

Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı

Bayburt'ta cadde ve sokaklar bomboş kaldı

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