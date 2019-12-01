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Bayburt'ta jandarmadan çakar denetimi

Çakar lamba olarak bilinen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz kullanan sürücülere yönelik denetimler devam ediyor.

İHA | 01.12.2019 - 09:03..
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Tüm yurtta, 01 Kasım 2019 tarihinde yürürlüğe giren, halk dilinde ''Çakar Lamba'' olarak bilinen ''Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri"nin kullanımına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

JANDARMA DENETİM YAPTI

Uygulama kapsamında Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Danişment Daimi Kontrol noktasında çakar denetimi yapıldığı öğrenildi.

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabileceği belirtilerek kurallara uymayanların araçları trafikten men ediliyor.

Bayburt'ta jandarmadan çakar denetimi


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