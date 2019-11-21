Bayburt'ta çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi

Bayburt'un Maden Köyü'nde çobanlık yapan Rıdvan Beyaz'ın evinde, henüz sebebi bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çıkan yangında, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu evde Rıdvan Beyaz'ın çocukları Bekir (5) ve Ecrin (8) ile kız kardeşi Hatice Beyaz'ın (39) cansız bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.

Yangında yaralanan Rıdvan ile eşi Halime Beyaz ise Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE YAPILDI

Olayın haber alınmasının 3'üncü dakikasında 112 ekiplerinin, 15'inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale yaptıkları da belirtildi.

''GEREKLİ TÜM YARDIMLAR YAPILACAKTIR ''

Evde çıkan yangınla ilgili olarak Bayburt Valiliği'nden açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verildi: “İlimiz merkeze bağlı Maden köyünde bugün saat 10.30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz’a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış, Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Maden Köyüne ivedilikle itfaiye, 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başlanmış ve söndürme çalışmalarına an itibariyle devam edilmektedir. Olayın haber alınmasının 3’üncü dakikasında 112 ekipleri, 15’inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale çalışmalarına başlamıştır. Baba Rıdvan Beyaz ve Anne Halime Beyaz yapılan müdahaleler sonucu yangından çıkarılıp Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek çalışmalara nezaret etmişlerdir. Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yangınzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli tüm yardımlar yapılacaktır."