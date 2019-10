Bayburt'ta meydana gelen yangın, çatı ve ahırlardaki otlar sebebiyle hızla yayılınca büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangın, 3 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Mutlu köyünde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer ev ve ahırlara sıçradı. Çatı ve ahırlardaki otlar nedeniyle hızla büyüyen yangına, köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Bayburt, Demirözü Belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Olay yerine 112 acil ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Köy sakinleri, yangının duyulmasının ardından evlerde bulunan bazı eşyaları dışarıya çıkardı, yanan ahırdaki büyükbaş hayvanları da başka ahırlara götürdü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, 112 acil ekipleri de dumandan etkilenen köy sakinlerine müdahale etti. Yangında ilk belirlemelere göre 7 ev ile iki ahır kullanılamaz hale geldi. Olayda her hangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Bayburt’ta çıkan yangında 7 ev ve 2 ahır kül oldu VİDEO



VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Mutlu Köyü’ne gelerek yangına müdahale çalışmalarını takip eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, ev ve ahırları zarar gören vatandaşlarla görüştü. Vali Epcim, söndürme çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek hasar tespiti doğrultusunda vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını ifade etti.

CAN KAYBI YOK

Devletin ilgili tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu kaydeden Vali Epcim, “Merkez’e bağlı Mutlu köyümüzde yangın ihbarı alınması üzerine itfaiye, sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD ekiplerimiz durumdan haberdar edilerek olay yerine sevkleri sağlanmıştır. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında Allah’a şükür her hangi bir can kaybımız ya da yaralanma söz konusu değil. İl Özel İdare ekiplerimize ait iş makinelerimizin de katıldığı söndürme çalışmaları şu an itibariyle devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alınmış durumda” dedi.

''İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLİYOR''

Yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmalara başlandığını bildiren Vali Epcim, “Köy muhtarımız ve ilgili arkadaşlarımız yangından etkilenen ailelerimizle görüşerek ihtiyaçlarını tespit ediyorlar. İlk etapta ailelerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalara başlamış durumdalar. Hasarın boyutunu söndürme çalışmalarının tamamlanmasın ardından net olarak belirlemiş olacağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. En büyük tesellimiz her hangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması” diye konuştu.